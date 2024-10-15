Командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» погиб в Мали

Фото: istock/Semen Salivanchuk
Командир 9-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» с позывным «Майкл» (Михаил Приходько) погиб в Мали во время выполнения боевого задания, сообщил Telegram-канал «Разгрузка Вагнера», связанный с группировкой.
По данным канала, Приходько погиб 2 октября, когда его отряд столкнулся с превосходящими силами террористов. В критический момент командир принял решение о выдвижении группы быстрого реагирования и лично возглавил операцию. Благодаря его действиям удалось нанести точный огневой удар по исламистам с использованием артиллерии и авиации.
В ходе боя «Майкл» лично уничтожил восемь боевиков, но получил смертельные ранения. В сообщении отмечается, что его действия были хладнокровными и профессиональными, несмотря на непрекращающийся огонь противника.
Михаил Приходько будет посмертно награжден звездой героя ЧВК «Вагнер». Бойцы «Вагнера» начали свою деятельность в Мали в 2021 году для поддержки правительственных войск в борьбе с исламистскими группировками.
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В ходе боя «Майкл» лично уничтожил восемь боевиков, но получил смертельные ранения. В сообщении отмечается, что его действия были хладнокровными и профессиональными, несмотря на непрекращающийся огонь противника.
Михаил Приходько будет посмертно награжден звездой героя ЧВК «Вагнер». Бойцы «Вагнера» начали свою деятельность в Мали в 2021 году для поддержки правительственных войск в борьбе с исламистскими группировками.
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Елена Перлова