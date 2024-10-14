В Тюмени риелтор назвал убийцей бойца СВО и отказался оказать услуги его семье

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Риелтор в Тюмени отказался сдавать квартиру семье участника спецоперации, а военного назвал убийцей. Об этом пишет URA.ru, ссылаясь на видео, опубликованное в группе «Русская община Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
«Мы с ребенком собираемся переезжать в Тюмень и ищем квартиру. Мне позвонил риелтор, мы мило беседовали. Когда он спросил про моего молодого человека я сказала, что он находится на СВО. На что мне заявили, что мой муж — убийца», — рассказала девушка российского военнослужащего.
Она также предоставила переписку с риелтором. Оказалось, что его ФИО совпадают с именем и фамилией мужчины, который в 2022 году был судим за фейки о ВС РФ.
В «Русской общине Тюмени» при этом отметили, что по данному факту полиция уже начала проверку.
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