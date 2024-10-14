Муж изнасилованной женщины расстрелял заключенного на выходе из казанской ИК-2

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В Казани муж изнасилованной девушки выстрелил в лицо заключенному при освобождении из колонии. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, заключенный отбывал наказание в казанской колонии за изнасилование девушки в Дагестане. Ранее он также был судим за наркотики. Его оперативно задержали и отправили в Казань во избежание возможных конфликтов.
14 октября, в понедельник, преступник освободился из места лишения свободы. На выходе в него выстрелил из травматического пистолета муж изнасилованной женщины. Целился ее супруг в лицо обидчика.
Раненого мужчину госпитализировали в городскую больницу, о его состоянии данных нет. При этом стрелка задержали.
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14 октября, в понедельник, преступник освободился из места лишения свободы. На выходе в него выстрелил из травматического пистолета муж изнасилованной женщины. Целился ее супруг в лицо обидчика.
Раненого мужчину госпитализировали в городскую больницу, о его состоянии данных нет. При этом стрелка задержали.
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Элина Позднякова