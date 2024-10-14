Москвичка отдала притворившимся сотрудниками ФСБ мошенникам более 20 млн рублей

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Жительница Москвы в течение десяти дней передала 20 млн 380 тыс. рублей мошенникам, которые представились сотрудниками ФСБ.
Всё это время связь с потерпевшей поддерживали двое мужчин, которые диктовали женщине, как и где передавать деньги. Как пишут «Известия», девушка несколько раз вносила деньги в банкоматы по разным адресам, осуществляла переводы на счета, а также использовала купленный по просьбе мошенников новый сотовый телефон для перевода средств. Уточняется, что потерпевшая, осознав после передачи денег, что всё это время общалась с мошенниками, написала заявление в правоохранительные органы.
А в Новокузнецке осудили мать троих детей, которая обманным путём получала социальные выплаты после того, как лишилась родительских прав. Таким образом женщина получила от государства 270 тыс. рублей за год незаконно.
Ранее в Москве задержали организатора и семерых работников мошеннического модельного агентства, которые под видом платного обучения обманывали клиентов на суммы от 100 до 150 тысяч рублей.
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А в Новокузнецке осудили мать троих детей, которая обманным путём получала социальные выплаты после того, как лишилась родительских прав. Таким образом женщина получила от государства 270 тыс. рублей за год незаконно.
«С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — приводит «Сiбдепо» сообщение прокуратуры Кузбасса.
Ранее в Москве задержали организатора и семерых работников мошеннического модельного агентства, которые под видом платного обучения обманывали клиентов на суммы от 100 до 150 тысяч рублей.
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Мелисса Тимофеева