Командир сломал челюсть солдату из-за синяка на теле в Подмосковье

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Командир отделения войсковой части в Одинцове сломал челюсть рядовому из-за синяка на теле. За это Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно.
С приговором ознакомилась «Газета.Ru». Согласно документу, командир заметил старую гематому на теле рядового и поинтересовался, откуда она у него появилась. Однако ответ бойца ему пришёлся не по нраву. Тогда командир десять раз ударил молодого бойца по челюсти, три раза головой об стол и еще два раза по затылку. Солдат получил закрытый перелом нижней челюсти.
Подсудимый заявил, что не помнит подробностей избиения, однако вину свою полностью признал. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года.
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