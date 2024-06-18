Командир сломал челюсть солдату из-за синяка на теле в Подмосковье

Гособвинитель запросил тюремный срок от 24 лет до пожизненного для обвиняемых по делу об убийстве командира батальона «Спарта» Арсена Павлова, который известен в Донецкой народной республике (ДНР) как «Моторола», а также первого главы региона Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА Новости.