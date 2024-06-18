Зарезавшего своего сына из-за «демонических глаз» отца отправили на лечение

Зарезавшего своего восьмилетнего сына из-за «демонических глаз» отца отправили на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online». По данным журналистов, подсудимый употреблял запрещенные вещества, поэтому в какой-то момент ему показалось, что у его ребенка «демонические глаза». Судебный процесс был закрытым.