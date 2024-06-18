Зарезавшего своего сына из-за «демонических глаз» отца отправили на лечение

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Зарезавшего своего восьмилетнего сына из-за «демонических глаз» отца отправили на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online». По данным журналистов, подсудимый употреблял запрещенные вещества, поэтому в какой-то момент ему показалось, что у его ребенка «демонические глаза». Судебный процесс был закрытым.
Ранее сообщалось, что житель столицы оставил в одном из сетевых ресторанов «Вкусно и точка» дорожку из запрещенного вещества.
Правоохранители вышли на 28-летнего Ярослава, благодаря оставленным в заведении документам, телефону и банковской карточке. Молодой человек был весьма удивлен появлением полицейских. Неизвестное вещество отдали экспертам. Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту происшествия.
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Никита Кротов