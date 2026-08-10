Пилот посадила самолёт после турбулентности и удара молнии
Самолёт, следовавший из Калининграда в Уфу, попал в сильнейшую грозу во время вчерашнего рейса. По словам одной из пассажирок, при снижении лайнер оказался в зоне мощной турбулентности, после чего в борт ударила молния. Об этом сообщает Mash.
Как рассказала пассажирка, несмотря на тяжёлые погодные условия, диспетчер уфимского аэропорта разрешил экипажу заходить на посадку. Однако во время снижения самолёт начало сильно трясти, а после удара молнии в носовой части лайнера произошло короткое замыкание освещения.
Экипаж принял решение не продолжать полёт до Уфы и направить самолёт на запасной аэродром в Магнитогорске. Там лайнер благополучно приземлился. После остановки самолёта капитан вышла из кабины. По словам очевидцев, женщина была настолько потрясена произошедшим, что упала на землю и некоторое время сидела, обхватив голову руками.
После дозаправки пассажирам предложили продолжить путь до Уфы на этом же борту. Однако большинство людей предпочли не рисковать и решили добираться до пункта назначения самостоятельно.
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