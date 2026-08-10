Пилот посадила самолёт после турбулентности и удара молнии

10 августа 2026, 14:31

Молния ударила в самолёт Калининград — Уфа во время грозы

Фото: Istock / FTiare

Самолёт, следовавший из Калининграда в Уфу, попал в сильнейшую грозу во время вчерашнего рейса. По словам одной из пассажирок, при снижении лайнер оказался в зоне мощной турбулентности, после чего в борт ударила молния. Об этом сообщает Mash.