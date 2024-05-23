Командующий 20-й армией Ахмедов снят с должности

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Командующий 20-й армией, участвующей в СВО, Сухраб Ахмедов снят с должности.
Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, пока Ахмедова вывели в распоряжение, но по данным информированных источников, ситуация в развитии. Отстранение Ахмедова — реализация слов министра обороны РФ Андрея Белоусова о необходимости беречь бойцов.
Ранее об отстранении Ахмедова сообщили военкор Юрий Котенок и его коллега Роман Алехин. Другие подробности неизвестны.
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По его словам, пока Ахмедова вывели в распоряжение, но по данным информированных источников, ситуация в развитии. Отстранение Ахмедова — реализация слов министра обороны РФ Андрея Белоусова о необходимости беречь бойцов.
Ранее об отстранении Ахмедова сообщили военкор Юрий Котенок и его коллега Роман Алехин. Другие подробности неизвестны.
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Алёна Самарева