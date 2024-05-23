Опубликовано видео горящего полигона под Львовом, где погибли около 100 боевиков ВСУ

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Опубликованы кадры последствий российского удара по пункту дислокации украинских боевиков и наёмников из других государств в Львовской области Украины. Ролик размещён в Telegram-канале Dambiev.
На кадрах видны остатки палаток, горящие армейские двухъярусные кровати.
Отмечается, что видео было снято в конце марта текущего года на Яворовском полигоне в Львовской области Украины.
Тогда ударом российских войск было уничтожено 15 бронемашин, ликвидировано или ранено порядка сотни военных, находившихся в тот момент на полигоне. В их числе было как минимум три десятка наёмников из стран НАТО.
В марте 2022 года ВС РФ уже наносили удары по Яворовскому полигону. Тогда также пострадали военные из западных государств.
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