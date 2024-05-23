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Опубликовано видео горящего полигона под Львовом, где погибли около 100 боевиков ВСУ

Появились кадры горящего полигона под Львовом, где погибли около 100 бойцов ВСУ
23 мая 2024, 20:09
Фото: iStock/grafoto

Фото: iStock/grafoto

Опубликованы кадры последствий российского удара по пункту дислокации украинских боевиков и наёмников из других государств в Львовской области Украины. Ролик размещён в Telegram-канале Dambiev.

На кадрах видны остатки палаток, горящие армейские двухъярусные кровати.

Отмечается, что видео было снято в конце марта текущего года на Яворовском полигоне в Львовской области Украины.



Тогда ударом российских войск было уничтожено 15 бронемашин, ликвидировано или ранено порядка сотни военных, находившихся в тот момент на полигоне. В их числе было как минимум три десятка наёмников из стран НАТО.

В марте 2022 года ВС РФ ​уже наносили удары по Яворовскому полигону. Тогда ​также пострадали военные из западных государств.

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#украина
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#наемники
Раненый солдат ВСУ пел гимн РФ, пока российский боец нес его на плечах
Раненый солдат ВСУ пел гимн РФ, пока его нес российский военный
23 мая 2024, 19:39

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Раненый украинский солдат пел гимн РФ, пока его нес российский военный, сообщает телеканал «Звезда».
Российский военнослужащий из спецназа группировки «Центр» спас украинского солдата Сергея Цветкова под Авдеевкой. Бойцы ВС РФ захватили вражеский опорник в лесополосе. Там они нашли брошенного на смерть раненого военнослужащего ВСУ.

Один из наших штурмовиков положил солдата к себе на плечи и понес. Тот неожиданно начал напевать гимн России.

Позднее Цветков рассказал, что командиры ВСУ ведут себя «как быдло», а солдатами обращаются как со скотом.

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Пушков: США на Украине рискуют больше, чем во время войны во Вьетнаме
#всу
#вс рф
#спецоперация
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США намерены объявить о пакете помощи Украине на $275 млн и выделить РСЗО HIMARS
23 мая 2024, 19:18

Фото: iStock/Andrii Atanov

Администрация США собирается объявить о выделении Киеву пакета военной помощи в 275 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press.
Уточняется, что в данный пакет помощи войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм. По информации источников издания, дополнительно Вашингтон намерен поставить противотанковые системы Javelin и AT-4, мины, а также различные виды оружия.

Ранее сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что ввязываясь в украинский конфликт, Вашингтон рискует гораздо больше, чем во время войны во Вьетнаме.

Напомним, в прошлом месяце президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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#закон
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В ВСУ указали на необходимость территориальных уступок для завершения конфликта
ABC: в ВСУ допустили, что Киеву придется согласиться с потерей территорий
23 мая 2024, 18:37

Фото: iStock/ffikretow

Украинские войска допустили, что Киеву придётся согласиться с потерей территорий для завершения конфликта с Россией. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на командира 57-й бригады ВСУ полковника Александра Бакулина.
Он выразил мнение, что как и все подобные конфликты столкновение России и Украины завершится проведением мирных переговоров и последующим подписанием соглашения.

По сообщению телеканала, Бакулин, по всей видимости, готов признать необходимость территориальных уступок, как это сделала Финляндия в ходе конфликта с СССР. Хоть страна в то время и потеряла часть своих территорий, она по-прежнему существует как отдельное государство, а Россия никак не пытается помешать ей существованию. Он предположил, что с Украиной дела будут обстоять точно также.

Также полковник рассказал о ситуации на фронте. По его словам, ВСУ стараются стабилизировать ситуацию на поле боя, но российские войска продолжают добиваться успехов в Харьковской области. В настоящее время ВСУ продолжают оставаться в сложном положении, поскольку конфликт идёт, а военная помощь от США так и не доходит до армии.

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#украина
#россия
#переговоры
#конфликт
#военная
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Пушков выступил с предупреждением в адрес США
Пушков: США на Украине рискуют больше, чем во время войны во Вьетнаме
23 мая 2024, 17:29

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что ввязываясь в украинский конфликт, Вашингтон рискует гораздо больше, чем во время войны во Вьетнаме.
Пушков отметил, что Штаты ранее вступали в конфликты, начиная с отправки оружия и военных советников, в итоге все завершалось использованием регулярных войск. По мнению сенатора, несмотря на призывы к агрессивному вовлечению Вашингтона в противостояние на стороне Киева, на практике «теория победы» Запада отсутствует.

Ранее обозреватель журнала The American Conservative Дуг Бэндоу заявил, что Белому дому необходимо пересмотреть свои приоритеты из-за конфликта на Украине. По его мнению, любое более значимое вмешательство США в это противостояние может завершиться вовлечением государства в войну с РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сша
#рф
#пушков
#украина
#спецоперация
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Украине предрекли отступление из Харькова после одного из действий России
Военный эксперт Глазунов: Украине придется отступить из Харькова
23 мая 2024, 17:12

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов прокомментировал данные об уничтожении железнодорожного состава с военной техникой ВСУ под Харьковом. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам эксперта, ВСУ, скорее всего, придется отступить из Харьковской области, иначе они рискуют потерять половину своей живой силы. Глазунов подчеркнул, что украинцам буквально нечем противостоять наступлению ВС России.

Он добавил, что уничтожение состава с техникой украинской армии является серьезным ударом для киевского режима.

Ранее сообщалось, что украинские войска покидают всю территорию в районе Клещеевки и Андреевки в ДНР, поскольку ВС РФ уничтожили все линии обороны ВСУ на данном участке.

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В МАГАТЭ заявили об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения 750 кВ

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#кадры
#всу
#вс рф
#харьковская область
#спецоперация
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В МАГАТЭ заявили об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения 750 кВ
23 мая 2024, 16:58

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что 23 мая Запорожская атомная электростанция отключилась от основной линии электроснабжения мощностью 750 кВ.
Отмечается, что ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся линией электропередачи по причине короткого замыкания. В настоящее время станция полагается на последнюю резервную линию.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС по-прежнему находится в ситуации опасности из-за украинского противостояния.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя заявление МАГАТЭ по поводу обстрелов ЗАЭС, заявил, что причастные к атакам на станцию очевидны. По словам Рогова, обстрелы ведутся по указанию киевского режима.

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#вс рф
#з станция
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#магатэ
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В Германии раскрыли, какой город скоро потеряет Украина
Репке: Украина потеряет Волчанск через несколько дней
23 мая 2024, 15:51

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Немецкий журналист Юлиан Репке написал в социальной сети X, что Украина потеряет контроль над оставшейся частью Волчанска в Харьковской области через несколько дней.
Репке отметил, что солдаты ВС РФ заняли административное здание города, в котором всего пять дней назад «позировали» сотрудники ГУР Минобороны Украины. По мнению журналиста, армию России нельзя будет остановить в северной части города.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в районе Волчанска и улучшили свои позиции в Харьковской области, окружая город. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны
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ВСУ покидают всю территорию вблизи Клещеевки и Андреевки
Меркурис: ВСУ покидают территорию в районе Клещеевки и Андреевки
23 мая 2024, 15:46

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска покидают всю территорию в районе Клещеевки и Андреевки в ДНР, поскольку ВС РФ уничтожили все линии обороны ВСУ на данном участке. Об этом британский эксперт Александр Меркурис сообщил на своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что у него имеются сведения о полном контроле ВС РФ над Клещеевкой и безвозвратном уничтожении всех линий украинской обороны в этом районе.

По словам Меркуриса, на полях западнее Клещеевки и Андреевки фиксируется массовое отступление украинских войск. ВСУ в настоящее время находятся к западу от канала Северский Донец, что говорит о том, что территория в несколько десятков квадратных километров в ближайшее время перейдёт под контроль армии России.

Напомним, что в среду 22 мая подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку, а в четверг 23 мая была освобождена и Андреевка.

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#всу
#вс рф
#днр
#сво
#украина
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Стало известно о неоправдавшихся ожиданиях Киева от «Рамштайна»
Захарова: ожидания Киева по отправке Западом военных на Украину не оправдались
23 мая 2024, 15:37

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Ожидания Киева от заседания группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» по теме отправки иностранных военных на территорию страны не оправдались. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
20 мая состоялось 22 заседание контактной группы формата «Рамштайн». На нём обсуждался вопрос предоставления Украине вооружения.

«Чаяния Банковой по отправке иностранных военных контингентов или натовской защите неба Украины от российских ракет не оправдались», — сказала она.
Захарова отметила, что никто из присутствовавших на встрече стран Запада и «союзников» Украины не готов к эскалации украинского конфликта, а также ответственности в этом вопросе. Никаких сенсаций встреча не принесла, добавила она.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова МИД ФРГ Анналены Бербок об отказе президента РФ Владимира Путина участвовать в мирных переговорах на Украине заставляют волноваться за ее состояние. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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