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В ВСУ указали на необходимость территориальных уступок для завершения конфликта

ABC: в ВСУ допустили, что Киеву придется согласиться с потерей территорий
23 мая 2024, 18:37
Фото: iStock/ffikretow

Фото: iStock/ffikretow

Украинские войска допустили, что Киеву придётся согласиться с потерей территорий для завершения конфликта с Россией. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на командира 57-й бригады ВСУ полковника Александра Бакулина.
Он выразил мнение, что как и все подобные конфликты столкновение России и Украины завершится проведением мирных переговоров и последующим подписанием соглашения.

По сообщению телеканала, Бакулин, по всей видимости, готов признать необходимость территориальных уступок, как это сделала Финляндия в ходе конфликта с СССР. Хоть страна в то время и потеряла часть своих территорий, она по-прежнему существует как отдельное государство, а Россия никак не пытается помешать ей существованию. Он предположил, что с Украиной дела будут обстоять точно также.



Также полковник рассказал о ситуации на фронте. По его словам, ВСУ стараются стабилизировать ситуацию на поле боя, но российские войска продолжают добиваться успехов в Харьковской области. В настоящее время ВСУ продолжают оставаться в сложном положении, поскольку конфликт идёт, а военная помощь от США так и не доходит до армии.

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#украина
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#конфликт
#военная
Пушков выступил с предупреждением в адрес США
Пушков: США на Украине рискуют больше, чем во время войны во Вьетнаме
23 мая 2024, 17:29

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Сенатор Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что ввязываясь в украинский конфликт, Вашингтон рискует гораздо больше, чем во время войны во Вьетнаме.
Пушков отметил, что Штаты ранее вступали в конфликты, начиная с отправки оружия и военных советников, в итоге все завершалось использованием регулярных войск. По мнению сенатора, несмотря на призывы к агрессивному вовлечению Вашингтона в противостояние на стороне Киева, на практике «теория победы» Запада отсутствует.

Ранее обозреватель журнала The American Conservative Дуг Бэндоу заявил, что Белому дому необходимо пересмотреть свои приоритеты из-за конфликта на Украине. По его мнению, любое более значимое вмешательство США в это противостояние может завершиться вовлечением государства в войну с РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#пушков
#украина
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Украине предрекли отступление из Харькова после одного из действий России
Военный эксперт Глазунов: Украине придется отступить из Харькова
23 мая 2024, 17:12

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов прокомментировал данные об уничтожении железнодорожного состава с военной техникой ВСУ под Харьковом. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам эксперта, ВСУ, скорее всего, придется отступить из Харьковской области, иначе они рискуют потерять половину своей живой силы. Глазунов подчеркнул, что украинцам буквально нечем противостоять наступлению ВС России.

Он добавил, что уничтожение состава с техникой украинской армии является серьезным ударом для киевского режима.

Ранее сообщалось, что украинские войска покидают всю территорию в районе Клещеевки и Андреевки в ДНР, поскольку ВС РФ уничтожили все линии обороны ВСУ на данном участке.

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В МАГАТЭ заявили об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения 750 кВ

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#кадры
#всу
#вс рф
#харьковская область
#спецоперация
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В МАГАТЭ заявили об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения 750 кВ
23 мая 2024, 16:58

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что 23 мая Запорожская атомная электростанция отключилась от основной линии электроснабжения мощностью 750 кВ.
Отмечается, что ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся линией электропередачи по причине короткого замыкания. В настоящее время станция полагается на последнюю резервную линию.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС по-прежнему находится в ситуации опасности из-за украинского противостояния.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя заявление МАГАТЭ по поводу обстрелов ЗАЭС, заявил, что причастные к атакам на станцию очевидны. По словам Рогова, обстрелы ведутся по указанию киевского режима.

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#вс рф
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#магатэ
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В Германии раскрыли, какой город скоро потеряет Украина
Репке: Украина потеряет Волчанск через несколько дней
23 мая 2024, 15:51

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Немецкий журналист Юлиан Репке написал в социальной сети X, что Украина потеряет контроль над оставшейся частью Волчанска в Харьковской области через несколько дней.
Репке отметил, что солдаты ВС РФ заняли административное здание города, в котором всего пять дней назад «позировали» сотрудники ГУР Минобороны Украины. По мнению журналиста, армию России нельзя будет остановить в северной части города.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в районе Волчанска и улучшили свои позиции в Харьковской области, окружая город. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#минобороны
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ВСУ покидают всю территорию вблизи Клещеевки и Андреевки
Меркурис: ВСУ покидают территорию в районе Клещеевки и Андреевки
23 мая 2024, 15:46

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска покидают всю территорию в районе Клещеевки и Андреевки в ДНР, поскольку ВС РФ уничтожили все линии обороны ВСУ на данном участке. Об этом британский эксперт Александр Меркурис сообщил на своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что у него имеются сведения о полном контроле ВС РФ над Клещеевкой и безвозвратном уничтожении всех линий украинской обороны в этом районе.

По словам Меркуриса, на полях западнее Клещеевки и Андреевки фиксируется массовое отступление украинских войск. ВСУ в настоящее время находятся к западу от канала Северский Донец, что говорит о том, что территория в несколько десятков квадратных километров в ближайшее время перейдёт под контроль армии России.

Напомним, что в среду 22 мая подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку, а в четверг 23 мая была освобождена и Андреевка.

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#всу
#вс рф
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#сво
#украина
#россия
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Стало известно о неоправдавшихся ожиданиях Киева от «Рамштайна»
Захарова: ожидания Киева по отправке Западом военных на Украину не оправдались
23 мая 2024, 15:37

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Ожидания Киева от заседания группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» по теме отправки иностранных военных на территорию страны не оправдались. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
20 мая состоялось 22 заседание контактной группы формата «Рамштайн». На нём обсуждался вопрос предоставления Украине вооружения.

«Чаяния Банковой по отправке иностранных военных контингентов или натовской защите неба Украины от российских ракет не оправдались», — сказала она.
Захарова отметила, что никто из присутствовавших на встрече стран Запада и «союзников» Украины не готов к эскалации украинского конфликта, а также ответственности в этом вопросе. Никаких сенсаций встреча не принесла, добавила она.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова МИД ФРГ Анналены Бербок об отказе президента РФ Владимира Путина участвовать в мирных переговорах на Украине заставляют волноваться за ее состояние. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#Харьков
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Опубликованы кадры предположительного момента взрыва БПЛА над Нижнекамском
23 мая 2024, 15:13

Фото: iStock/NiseriN

В сети появилось видео момента взрыва беспилотника над Нижнекамском в Татарстане. Его публикует Telegram-канал Mash Iptash.
На опубликованных кадрах слышны несколько звуков взрыва. Примечательно, что они были настолько сильными, что у большого числа машин сработали сирены.




Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что мирная жительница погибла в результате детонации беспилотника ВСУ в Белгородской области.

Напомним, 23 мая Нижнекамск атаковали беспилотниками. Уточняется, что дежурными средствами ПВО был сбит один беспилотник в районе Южной улицы. Ранее в Нефтекамске и Казани аэропорты закрыли воздушное пространство из-за угрозы атаки вражеских дронов.

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#беспилотник
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#пво
#воздушная тревога
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Командир БПЛА Элджей раскрыл ход боёв в районе Работина
23 мая 2024, 15:07

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир отделения БПЛА с позывным Элджей рассказал о ходе боёв с украинской армией во время провального контрнаступления ВСУ на передовой в районе Работина.
«Была задача зайти на позицию самую передковую. Двигались мы туда по неприятным местам. Было принято решение заходить туда со штурмом, потому что обстановка была неизвестна. Мы туда зашли, по итогу оказалось всё хорошо, связи просто не было. На вторые сутки с юга от нас был прорыв, но атака была отбита», — рассказал в беседе со спецкором RT Александром Пискуновым Элджей.

До этого глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш отметил усложняющуюся ситуацию на Украине. Как передают argumenti.ru, по его мнению, Киев был вынужден начать новую волну мобилизации из-за тяжёлой обстановки на фронте.

Ранее сообщалось, что железнодорожный состав с военной техникой ВСУ уничтожен в городе Люботин Харьковской области.

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#всу
#вс рф
#атака
#спецоперация
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В нацгвардии Украины назвали российских военных обученными профессионалами
CNN: комбриг ВСУ назвал ВС РФ обученными профессионалами, это видно по тактике
23 мая 2024, 14:50

Фото: iStock/Tomas Ragina

В нацгвардии Украины признают профессионализм российских военных, которые сражаются в Харьковской области. Об этом сообщает телеканал CNN.
Комбриг украинской нацгвардии Александр, который находится в районе села Липцы в пригороде Харькова, заявил, что он столкнулся с обученными профессиональными военными. По его словам, это видно по оборудованию и тактике российской армии.

​Комбриг добавил, что ВС РФ ​«не посылают кого попало» ​на линию боевого соприкосновения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
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