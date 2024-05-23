Фото: iStock/ffikretow
Украинские войска допустили, что Киеву придётся согласиться с потерей территорий для завершения конфликта с Россией. Об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на командира 57-й бригады ВСУ полковника Александра Бакулина.
Он выразил мнение, что как и все подобные конфликты столкновение России и Украины завершится проведением мирных переговоров и последующим подписанием соглашения.
По сообщению телеканала, Бакулин, по всей видимости, готов признать необходимость территориальных уступок, как это сделала Финляндия в ходе конфликта с СССР. Хоть страна в то время и потеряла часть своих территорий, она по-прежнему существует как отдельное государство, а Россия никак не пытается помешать ей существованию. Он предположил, что с Украиной дела будут обстоять точно также.
Также полковник рассказал о ситуации на фронте. По его словам, ВСУ стараются стабилизировать ситуацию на поле боя, но российские войска продолжают добиваться успехов в Харьковской области. В настоящее время ВСУ продолжают оставаться в сложном положении, поскольку конфликт идёт, а военная помощь от США так и не доходит до армии.
Читайте также:
Властям США порекомендовали объяснить Киеву нереалистичность возвращения территорий
Подполковник Дэвис: На переговорах с Москвой Киев откажется от части территорий
Эксперт Сэвилл: ВСУ уступят часть подконтрольных им территорий в нынешнем году
По сообщению телеканала, Бакулин, по всей видимости, готов признать необходимость территориальных уступок, как это сделала Финляндия в ходе конфликта с СССР. Хоть страна в то время и потеряла часть своих территорий, она по-прежнему существует как отдельное государство, а Россия никак не пытается помешать ей существованию. Он предположил, что с Украиной дела будут обстоять точно также.
Также полковник рассказал о ситуации на фронте. По его словам, ВСУ стараются стабилизировать ситуацию на поле боя, но российские войска продолжают добиваться успехов в Харьковской области. В настоящее время ВСУ продолжают оставаться в сложном положении, поскольку конфликт идёт, а военная помощь от США так и не доходит до армии.
Читайте также:
Властям США порекомендовали объяснить Киеву нереалистичность возвращения территорий
Подполковник Дэвис: На переговорах с Москвой Киев откажется от части территорий
Эксперт Сэвилл: ВСУ уступят часть подконтрольных им территорий в нынешнем году
Анастасия Чинкова