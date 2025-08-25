Командующий ВМС Турции подключился к поискам пропавшего российского пловца
В Стамбул прилетела жена пропавшего пловца Николая Свечникова, оставив восьмимесячного ребёнка у родственников. В беседе с Telegram-каналом SHOT она заявила, что после заплыва в Босфоре никто даже не пытался искать её пропавшего мужа, поскольку сразу после его исчезновения было возобновлено движение судов.
Лишь после личного обращения семьи, через переводчика, власти Стамбула обещали подключить к поискам Военно-морские силы Турции и задействовать флот. Командующий ВМС Турции взял под контроль операцию по розыску пловца.
Тем временем другие участники заплыва «Босфор-2025» жалуются на организацию мероприятия. По словам одного из турецких пловцов, проблемы были повсеместными: недостаток информации, нехватка туалетов, отсутствие воды и питания – всё это создало крайне неблагоприятные условия.
О Николае Свечникове ничего не известно с воскресенья.
