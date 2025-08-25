Командующий ВМС Турции подключился к поискам пропавшего российского пловца

25 августа 2025, 13:45

Фото: iStock/Seqoya

В Стамбул прилетела жена пропавшего пловца Николая Свечникова, оставив восьмимесячного ребёнка у родственников. В беседе с Telegram-каналом SHOT она заявила, что после заплыва в Босфоре никто даже не пытался искать её пропавшего мужа, поскольку сразу после его исчезновения было возобновлено движение судов.