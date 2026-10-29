Комар на Мальдивах заразил беременную россиянку опасным вирусом
Беременная россиянка заразилась лихорадкой Западного Нила на Мальдивах после укуса комара. Как сообщает Telegram-канал Mash, у 32-летней женщины поднялась температура до 39 градусов.
Туристка находится на седьмом месяце беременности. Отмечается, что вирус может навредить будущему ребёнку. После укуса у россиянки начались сильнейшие головные боли и спазмы в спине.
Женщину госпитализировали, и она провела в больнице три дня. Врачи подтвердили вирусную инфекцию. В тяжёлых случаях лихорадка поражает нервную систему и может вызвать менингит или энцефалит — воспаление оболочек либо самого головного мозга.
Среди возможных осложнений — судороги и нарушение сознания. Кроме того, вирус может передаваться от матери плоду. В редких случаях это грозит поражением головного мозга будущего ребёнка и нарушениями развития органов зрения.
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