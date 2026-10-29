Комар на Мальдивах заразил беременную россиянку опасным вирусом

29 октября 2026, 09:29

Беременная россиянка заразилась лихорадкой Западного Нила на Мальдивах

Фото: Istock/SerrNovik

Беременная россиянка заразилась лихорадкой Западного Нила на Мальдивах после укуса комара. Как сообщает Telegram-канал Mash, у 32-летней женщины поднялась температура до 39 градусов.