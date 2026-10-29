Житель Нидерландов не смог добиться через суд постоянных встреч с кошкой

29 октября 2026, 07:03

Суд в Амстердаме отказал мужчине после развода в установлении графика встреч с кошкой

Фото: iStock/Anna Derzhina

Житель Нидерландов после развода попросил Окружной суд Амстердама установить график встреч с кошкой, которая осталась у бывшей жены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные судебные документы.