Житель Нидерландов не смог добиться через суд постоянных встреч с кошкой
Житель Нидерландов после развода попросил Окружной суд Амстердама установить график встреч с кошкой, которая осталась у бывшей жены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные судебные документы.
Гражданка Нидерландов и США подала заявление о разводе с супругом два года назад. К тому моменту пара уже жила раздельно: мужчина съехал, а кошка осталась с хозяйкой. Бывший муж предложил в суде график, по которому пушистая красавица жила бы у него через неделю или каждые выходные.
Женщина выступила против. Она объяснила, что животное пожилое, страдает хроническими заболеваниями и нуждается в стабильном лечении. Американка также заявила, что после переезда мужчина не интересовался кошкой и не оплачивал дорогостоящую ветеринарную помощь.
Суд признал требование мужчины об установлении порядка общения с кошкой не подлежащим рассмотрению. В инстанции пояснили, что эта просьба не относится к требованиям, предусмотренным статьёй 827 Гражданского процессуального кодекса страны.
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