В США пожар на ядерном объекте Саванна-Ривер привёл к радиационному выбросу
Пожар на ядерном объекте Саванна-Ривер (SRS) в Южной Каролине привёл к радиационному выбросу и локальной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Fox News.
Про инцидент стало известно в 00:39 по московскому времени. Администрация комплекса, относящегося к Министерству энергетики США, сообщила, что возгорание произошло в одном из помещений лаборатории. Пожар сопровождался нефильтрованным радиационным выбросом на уровне земли.
За пределами повреждённого здания лаборатории и внешнего периметра объекта радиоактивного загрязнения не обнаружили. Для въезжающего транспорта закрыли контрольно-пропускные пункты, а в районе комплекса ввели ограничения на железнодорожное, речное и воздушное сообщение.
Ликвидацию последствий координирует руководство SRS — оно уже проинформировало профильные государственные и местные структуры. Жителям ближайших районов посоветовали следить за информацией по радиостанциям и телеканалам.
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