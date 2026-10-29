В США пожар на ядерном объекте Саванна-Ривер привёл к радиационному выбросу

29 октября 2026, 06:49

Fox News: Пожар на ядерном объекте в Южной Каролине привел к радиационному выбросу

Фото: iStock/vichie81

Пожар на ядерном объекте Саванна-Ривер (SRS) в Южной Каролине привёл к радиационному выбросу и локальной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Fox News.