Достижения.рф

Комар заразил жителя Курской области быстро ползающим под кожей паразитом

Роспотребнадзор зафиксировал случай заражения дирофиляриозом в Курской области
Фото: Istock/panom

В Курской области зарегистрировали случай заражения дирофиляриозом — паразитарным заболеванием, которое передаётся через укусы комаров. Об этом сообщает Роспотребнадзор.



В федеральной службе уточнили, что в России ежегодно выявляют единичные случаи этой инфекции. Роста заболеваемости специалисты не наблюдают, она не превышает среднемноголетних показателей. Осложнений не зафиксировали.

Дирофиляриоз отличается длительным инкубационным периодом и развивается в подкожной клетчатке разных частей тела, на слизистых оболочках и в конъюнктиве глаза. Извлечь паразита можно только хирургическим путём, поскольку он способен перемещаться под кожей со скоростью до 10–30 сантиметров в сутки.

При подозрении на заболевание важно незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Роспотребнадзор призывает соблюдать меры профилактики в период активности насекомых.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0