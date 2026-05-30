Комар заразил жителя Курской области быстро ползающим под кожей паразитом
В Курской области зарегистрировали случай заражения дирофиляриозом — паразитарным заболеванием, которое передаётся через укусы комаров. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
В федеральной службе уточнили, что в России ежегодно выявляют единичные случаи этой инфекции. Роста заболеваемости специалисты не наблюдают, она не превышает среднемноголетних показателей. Осложнений не зафиксировали.
Дирофиляриоз отличается длительным инкубационным периодом и развивается в подкожной клетчатке разных частей тела, на слизистых оболочках и в конъюнктиве глаза. Извлечь паразита можно только хирургическим путём, поскольку он способен перемещаться под кожей со скоростью до 10–30 сантиметров в сутки.
При подозрении на заболевание важно незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Роспотребнадзор призывает соблюдать меры профилактики в период активности насекомых.
