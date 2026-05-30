На Мальдивах на ребёнка из России напала самая опасная медуза в мире
На Мальдивах португальский кораблик (самая опасная медуза в мире) атаковал 10-летнего российского мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ребёнок вместе с мамой отдыхал на островах. В какой-то момент во время купания в море школьника атаковала медуза. Известно, что биологи относят португальского кораблика к сифонофорам, а его стрекательные клетки содержат сильный яд, который представляет опасность для жизни и здоровья человека.
Мать мальчика быстро сориентировалась, немедленно вывела ребёнка из воды и нашла цитрус. С помощью этого кислого сока можно остановить распространение токсинов. В результате последствия для ребёнка ограничились сильным ожогом на спине. Сейчас пострадавший получает обработку раны специальными мазями.
