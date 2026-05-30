Серьёзный пожар в свердловской деревне унёс жизни двух человек

В результате пожара в частном жилом доме в деревне Верхняя Ирга Свердловской области погибли два человека. Об этом сообщает МЧС России.



Информация о возгорании поступила на пульт экстренных служб вечером 30 мая. Прибывшие пожарные установили, что огонь охватил частный дом и надворные постройки на площади 200 квадратных метров.

К тушению привлекли 11 человек личного состава и четыре единицы специальной техники. Во время ликвидации пожара сотрудники МЧС нашли двух человек без признаков жизни. В ведомстве подчеркнули, что в доме отсутствовал датчик дыма — такое устройство могло вовремя предупредить о возгорании и спасти жизни. Эксперты выяснят обстоятельства, приведшие к пожару.

Ранее сообщалось об инциденте в Самарской области. Там в квартире пьяный мужчина пытался сжечь спящего приятеля из-за отказа последнего уходить.

Ольга Щелокова

