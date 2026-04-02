Россиянину грозит тюрьма за комментарий в мессенджере
В Севастополе сотрудники ФСБ и МВД задержали 23-летнего местного жителя за публичные призывы к террористической деятельности в интернете. Об этом сообщила пресс-служба Антитеррористической комиссии города в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, молодой человек оставлял в мессенджере комментарии, в которых поддерживал действия террористов. В частности, он оправдывал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и предлагал «повторить» подобное.
При задержании безработный севастополец признался, что ранее действительно публиковал такие сообщения. Однако, по его словам, он давно перестал это делать. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что москвича привлекли к ответственности из‑за негативного высказывания о русских, оставленного им в украинских чатах.
