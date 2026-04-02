Раскрыто состояние пострадавших при ЧП на заводе в Нижнекамске
24 пострадавших при взрыве и пожаре на заводе «Нижнекамскнефтехим», продолжают лечение. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По его словам, которые приводит ТАСС, все они находятся под наблюдением в федеральных медицинских центрах, а также в больницах Нижнекамска, Казани и Москвы. Состояние десяти пациентов медики оценивают как тяжелое, остальных — как средней и легкой степени тяжести.
Также агентство, ссылаясь на Минздрав Татарстана, передает, что один человек остается в реанимации РКБ, двух других уже перевели в отделения.
Напомним, ЧП произошло 31 марта — на предприятии, входящем в холдинг «Сибур», произошел взрыв, после чего начался пожар. Открытое горение ликвидировали 1 апреля. Предполагается, что причиной стал сбой в работе оборудования.
