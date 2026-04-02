Мать умерла на глазах у детей в игровой зоне ТЦ в Барнауле
Мать умерла на глазах у детей в игровой зоне одного из торговых центров Барнаула. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Родственники рассказали, что в день трагедии 31-летняя женщина вместе с дочерью и семьей сестры пришла в детскую игровую комнату «Мисти Парк». Сначала она отвела ребенка к горке, а затем отошла в сторону и поскользнулась на луже. После падения пострадавшая смогла самостоятельно подняться.
Она подошла к сестре, предупредив, что ударилась. Всего через несколько минут ее состояние резко ухудшилось — она прилегла и практически сразу умерла. Близкие считают, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.
В связи с трагедией возбудили уголовное дело. Только после этого администрация игровой зоны вышла на связь с семьей. Менеджеры подтвердили, что женщина действительно поскользнулась, но лужи, по их словам, на полу не было.
12-летний мальчик и 11-месячная девочка остались сиротами. Их отец погиб на фронте в 2025 году. Через несколько дней после смерти матери умерла и бабушка — у нее случился инсульт на фоне переживаний.
Читайте также: