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Украинский командир хотел изнасиловать военнослужащую, передает Telegram-канал «Военкор Z Лисицын ZOV-TV». Уточняется, что, когда женщина отказала обнаглевшему ВСУшнику, он нанес ей несколько ударов по лицу. Избитая жертва сообщила на видеозаписи о насилии и домогательствах в военной части ВСУ А-49-53.
В результате нападения у женщины был поврежден глаз и рассечена бровь. Последнюю зашивали медики.
В СМИ не раз сообщалось, что украинское командование обращается со своими подчиненными, как просто с расходным материалом. Военнослужащие Украины жаловались на угрозы и давление со стороны командиров. Украинцы отмечали, что российские военные обращаются с ними гораздо лучше.
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