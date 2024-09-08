Мэр Кличко: на автотранспортном предприятии в Киеве произошел взрыв

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На территории автотранспортного предприятия в Голосеевском районе Киева произошел взрыв неизвестного происхождения, сообщил мэр города Кличко в своем телеграм-канале. По его словам, частично разрушено двухэтажное здание.
«В Голосеевском районе столицы на территории АТП произошел взрыв пока неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет. Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте», — написал Кличко.Ранее пророссийское подполье сообщало, что в пригороде украинской Полтавы нанесли удар нанесли по военному складу с горюче-смазочными материалами у аэропорта. Он отметил, что в результате удара было видно большой взрыв.
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