Съемочная группа Ruptly едва не пострадала от обстрела ВСУ в Курской области (видео)

Фото: Минобороны РФ
Боевики ВСУ обстреляли район города Льгова в Курской области, где находилась съемочная группа международного агентства Ruptly. Инцидент произошел 15 августа.
Украинские войска открыли огонь из реактивных систем залпового огня по жилым кварталам Льгова, где в это время работала съемочная группа Ruptly. Момент попал на видео, сообщает РТ. К счастью, журналистам удалось укрыться.
Ранее сообщалось, что над Льговом сбили ракету ВСУ. В результате падения обломков пострадали двое жителей, их госпитализировали, сообщил врио губернатора Курской области Смирнов.
Также военный командир Апты Алаудинов заявил 15 августа, что ВСУ пытаются прорвать линию фронта. По данным военных, Украина перебрасывает войска с других участков фронта в Курскую область.
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Ранее сообщалось, что над Льговом сбили ракету ВСУ. В результате падения обломков пострадали двое жителей, их госпитализировали, сообщил врио губернатора Курской области Смирнов.
Также военный командир Апты Алаудинов заявил 15 августа, что ВСУ пытаются прорвать линию фронта. По данным военных, Украина перебрасывает войска с других участков фронта в Курскую область.
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Лия Мурадьян