Украинский дрон едва не убил депутатов Башкирии — подробности

Фото: Минобороны РФ
В зоне специальной военной операции украинский беспилотник атаковал автомобиль с депутатами Госсобрания Башкирии Тимергали Уразгуловым и Юлией Красновой. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Инцидент произошел, когда парламентарии возвращались в Бердянск после завершения гуманитарной миссии, во время которой они передали груз бойцам. По информации источника, дрон ВСУ взорвался на крыше автомобиля.
Сами пострадавшие депутаты продолжают свою работу, несмотря на произошедшее, и заверяют, что не намерены сворачивать свою деятельность по оказанию гуманитарной помощи бойцам российской армии.
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«Нашим коллегам сильно повезло, что основной удар принял на себя автомобиль, он серьёзно повреждён, но остался на ходу, и им удалось самостоятельно покинуть опасную зону. Тимергали Уразгулов получил лёгкое осколочное ранение», — прокомментировал произошедшее председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Сами пострадавшие депутаты продолжают свою работу, несмотря на произошедшее, и заверяют, что не намерены сворачивать свою деятельность по оказанию гуманитарной помощи бойцам российской армии.
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Елена Перлова