На месте крушения Ту-22 под Иркутском услышали три взрыва

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Свидетели крушения упавшего в Иркутской области дальнего ракетоносца-бомбардировщикаТу-22М3 услышали три взрыва. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
«Третий по счёту взрыв Ту-22М3 произошёл в поле вблизи посёлка Михайловка Иркутской области», – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Ту-22М3 потерпел крушение во время выполнения планового полёта. В результате ЧП никто не пострадал. Пилот увёл самолёт в безлюдное место. Все четверо членов экипажа остались живы, их уже нашли.
По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
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