«Комендантский час»: В Тыве полицейские пытали и душили 17-летнего подростка
В Республике Тыва следователи начали проверку информации о превышении должностных полномочий полицейскими Барун-Хемчикского района. Подробности сообщает региональное управление СК.
По информации следствия, 13 марта в городе Ак-Довурак патрульные заметили 17-летнего подростка, который возвращался из гостей. Они задержали юношу, привезли его в здание на улице 50 лет ВЛКСМ и применили к нему физическое насилие.
Полицейские несколько часов пытали школьника: избивали, душили, связывали и подвешивали. Подросток потерял сознание от удушения, у него пошла кровь из носа. Полицейские забрали у него кофту, доставили в отдел и составили протокол за нарушение комендантского часа.
Родители требуют наказать сотрудников. При первом обращении семьи в правоохранительные органы ей заявили, что подросток сам виноват, так как якобы оказал сопротивление. Республиканская прокуратура уже проводит провеку по факту случившегося.
