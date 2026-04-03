Выяснились подробности нападения мальчика с ножом на детей под Тюменью
Под Тюменью психиатры диагностировали психическое расстройство у мальчика, который напал с ножом на двоих детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской области Оксану Савинову.
Савинова уточнила, что врачи выявили у ребёнка психическое расстройство. Правоохранительные органы добавили, что мальчик имеет инвалидность с рождения. Напомним, что чрезвычайное происшествие случилось на детской площадке в посёлке Винзили.
Очевидцы рассказали, что 12-летний школьник достал нож и напал на девочку, которая дразнила его. Восьмилетний мальчик попытался заступиться за неё. В ответ подросток нанёс ему не менее четырёх ударов ножом в плечо, а затем ударил девочку лезвием по руке. На место происшествия приезжали скорая помощь и полиция.
Ранее в детском саду Южно-Сахалинска семеро детей получили ожоги глаз от кварцевой лампы.
