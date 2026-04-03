Автобус с детьми попал в аварию в Саратовской области
ДТП с участием автобуса, в котором находились дети, произошло в Петровском районе Саратовской области. Об этом в личном блоге сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
В автобусе, следовавшем из Ершова в Пензу на экскурсию, находились 23 ребёнка и 2 взрослых. В результате ДТП водитель погиб, а ещё 10 человек получили травмы.
По информации ГАИ, водителю стало плохо во время движения, из-за чего он выехал на встречную полосу. Четверо детей и двое взрослых госпитализированы.
В настоящее время медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. По словам Бурсагина, открыта горячая линия для родителей детей, находившихся в автобусе. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
