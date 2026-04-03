В российском детском саду семеро детей получили ожоги глаз после прогулки
В одном из детских садов Сахалина семеро детей получили ожоги глаз. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошёл в детском саду №18 города Южно-Сахалинска. После прогулки дети забежали в группу, где в это время работала кварцевая лампа. Дошкольники провели в помещении меньше минуты, после чего начали жаловаться на боль в глазах.
Врачи диагностировали у семерых малышей ожоги глаз. Пострадавшие находятся дома, медики наблюдают за ними. По факту случившегося проводится проверка, специалисты устанавливают ответственных за произошедшее — их ожидает дисциплинарное наказание.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Саратовской области, где автобус с детьми попал в серьёзную аварию.
