Комика Останина* приговорили к 5 годам 9 месяцам колонии за шутку про инвалида
Комика Артемия Останина* приговорили к 5 годам 9 месяцам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей по делу о шутке про инвалида. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Стендап-комик оказался под следствием в 2025 году после выступления, в котором пошутил про человека без ног. По версии Следственного комитета, Останин* использовал оскорбительные выражения и высмеивал военнослужащего. Сам комик утверждал, что в монологе говорил не о военном, а о попрошайке в метро, который, по его словам, «катается без ног на скейте уже лет как 20».
После общественного резонанса Останин* попытался покинуть Россию, однако на границе его задержали белорусские полицейские. Как сообщал адвокат, после задержания комик получил травмы: у него диагностировали перелом позвонка, множественные ушибы и ссадины, а также проблемы с лёгкими. На допросе Останин* извинился за своё выступление и заявил, что не хотел никого оскорбить.
Мещанский суд Москвы признал его виновным по двум статьям — о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу, и о возбуждении ненависти либо вражды.
