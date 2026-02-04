Комика Останина* приговорили к 5 годам 9 месяцам колонии за шутку про инвалида

04 февраля 2026, 15:58

Артемий Останин (Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва)

Комика Артемия Останина* приговорили к 5 годам 9 месяцам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей по делу о шутке про инвалида. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.