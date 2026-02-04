На Кипре нашли тело бывшего главы «Уралкалия»
Найденные на юге Кипра останки принадлежат бывшему главе ОАО «Уралкалий» Владиславу Баумгертнеру, сообщили в полиции британских военных баз на острове. Информацию передает ТАСС.
Ранее на территории одного из объектов Соединенного Королевства обнаружили тело мужчины. 16 января стало известно, что вскрытие провел иностранный судебно-медицинский эксперт, сотрудничающий с базами. Во время процедуры взяли пробы для токсикологических и гистопатологических исследований, а также образцы для ДНК-анализа.
По первоначальным данным полиции, останки находились в стадии сильного разложения. Из-за этого идентификация была затруднительной и потребовала участия специализированных судмедподразделений.
Баумгертнер исчез на Кипре в начале года. Его видели 7 января, когда он выходил из дома в Лимассоле. Также сообщается, что последний сигнал его телефона зафиксировали в районе деревни Писсури.
