«Поюзают и привезут обратно»: в Перми мигранты насадили на забор и изнасиловали 18-летнюю девушку. Подробности трагедии

Фото: istockphoto / gorodenkoff
В ночь на 10 мая девушку нашли мёртвой возле заведения — её тело было насажено на забор. В тот вечер 18-летняя Надежда хотела отдохнуть в одном из баров Перми. Она пришла в заведение вместе с подругой, однако позже была жестоко убита и изнасилована. Следственный комитет начал проверку. Всё, что известно на данный момент, расскажет «Радио 1».
Смерть 18-летней девушки в пермском баре: Следком проверяет версии
В ночь на 10 мая в одном из баров Перми трагически погибла 18-летняя девушка по имени Надежда. Она отдыхала в заведении вместе с подругой, когда к ним начали проявлять навязчивое внимание двое мужчин, предположительно мигрантов из Центральной Азии.
По словам очевидца, девушки попросили незнакомцев отойти, после чего подруга ненадолго вышла. Вернувшись, она обнаружила, что Надежды нет.
«Иностранцы позже вернут девушку»
Когда девушка обратилась к владельцу бара, тот ответил, что «иностранцы позже вернут ее».
Тело модели несколько дней пролежало в душе: Силавве Нокс из Замбии найден мёртвым в центре Москвы
Спустя некоторое время подруга вышла на улицу и увидела тело Надежды — оно было насажено на металлические штыри ограждения. На погибшей были расстегнуты брюки.
Несчастный случай или убийство?
Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Сейчас следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Одна из них — несчастный случай: девушка могла случайно упасть с крыши или сорваться с водостока. Однако местные жители указывают на то, что изгородь, на которую упало тело, находится на расстоянии от здания, что делает такую версию сомнительной.
«Наверное, скоро появятся данные с камер наблюдения, тогда точно все и узнаем, но есть большие сомнения, что она перелезала через забор», — предположил пермяк.
По другой, более тревожной версии, Надежда могла стать жертвой насилия со стороны мужчин, с которыми они столкнулись в баре.
«Народу в баре не было, шесть-семь человек. Они (спутники девушки) все были знакомы. Они нормальные мужики, я знаю», — сообщил директор заведения РЕН ТВ.
Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz
Сестра погибшей утверждает, что девушку могли изнасиловать и убить, а затем инсценировать несчастный случай.
«Кроме того, она висела в совсем неестественной позе — сама бы она так не смогла бы повиснуть», — сказала сестра девушки.
Она добавила, что у погибшей были планы на будущее: она ждала возвращения возлюбленного из армии и готовилась к совместной жизни. Известно, что молодой человек должен был вернуться 21 июня. О смерти Надежды ему сообщили первому. По словам знакомой, у молодого человека случилась истерика, когда он узнал, что произошло.
«Местные рассказывали, что этот бар славится криминалом на весь Закамск. В комментариях писали, что девушку якобы увели двое мигрантов, а хозяин бара якобы сказал подруге девушки, что ее "поюзают" и привезут обратно», — сообщил источник 59.RU.
Расследование Следственного комитета
Очевидцы вызвали полицию, сотрудники заведения предоставили записи с камер наблюдения. Что именно зафиксировали камеры — пока неизвестно. В СК заявили, что расследование начато, а возможная причастность мигрантов к трагедии тщательно проверяется. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.
Фото: СУ СК России по Пермскому краю
«В социальных медиа сообщается о гибели девушки в Перми, тело которой было обнаружено около одного из баров. По данным, опубликованным в сети Интернет, перед трагедией девушка подверглась преследованию со стороны мигрантов, которые, возможно угрожали ей совершением преступления против половой свободы», — сообщили в пресс-службе Следкома.
Погибшая недавно приехала в Пермь из деревни Мокино, чтобы навестить брата и найти работу. По словам её знакомых, она была доброй, открытой, помогала родным и интересовалась искусством. Трагедия, случившаяся в баре, потрясла и семью, и местных жителей.
Читайте также:
Актера из «Беспринципных» и «Слепой» Алдонина побили у бара в центре столицы
Троих мужчин задержали после попытки зарезать прохожего в центре Москвы
SHOT: пьяный мужчина сбил человека насмерть и порезал пятерых людей на Сахалине
Дайана Хусинова