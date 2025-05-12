«Поюзают и привезут обратно»: в Перми мигранты насадили на забор и изнасиловали 18-летнюю девушку. Подробности трагедии

В ночь на 10 мая девушку нашли мёртвой возле заведения — её тело было насажено на забор. В тот вечер 18-летняя Надежда хотела отдохнуть в одном из баров Перми. Она пришла в заведение вместе с подругой, однако позже была жестоко убита и изнасилована. Следственный комитет начал проверку. Всё, что известно на данный момент, расскажет «Радио 1».