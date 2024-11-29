«Коммерсант»: главное здание СК РФ впервые стало местом преступления

Фото: РИА НОвости/Наталья Селиверстова
Помещения в здании Следственного комитета России в Москве впервые стало местом преступления из-за преступной деятельности заместителя руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Александра Избенко, который похищал вещдоки. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Избенко похищал вещдоки по резонансным уголовным делам, которые находись у него в производстве, в том числе о крушении пассажирского самолета. Похищенные драгоценности и ценные вещи он тратил на покупки машин и недвижимости в Москве», — говорится в сообщении.
Все покупки он оформлял на родственников.
Избенко задержали 26 октября прошлого года, он руководил одним из ведущих подразделений ГСУ СКР. Его обвиняют в растратах в крупном и особо крупном размере.
Обвинительное заключение по делу Избенко уже утверждено. Документы направлены направлены в Басманный райсуд.
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