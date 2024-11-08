СК: при капремонте казарм на Урале похитили несколько десятков млн рублей

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Должностные лица Военно-строительной компании украли несколько десятков миллионов рублей в 2021 году, выполняя ремонт казарм воинской части в Свердловской области по гособоронзаказу. Об этом сообщили в ГВСУ СК РФ, передает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что расследуется дело против экс-главы филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергея Сухова, его заместителя Дмитрия Сергеля и директора ООО «Специальные технологии строительства» Павла Кравченко. Их обвиняют в крупном мошенничестве при выполнении ГОЗ.
Выяснилось, что Кравченко в 2021 году вместе с должностными лицами компании «Военно-строительная компании» похитил несколько десятков миллионов рублей при выполнении ремонта казарм воинской части в Свердловской области.
Напомним, в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко украли 35 миллионов рублей при выполнении капитального ремонта военного госпиталя в Перми. Сухов уже арестован. Сергеля еще ищут.
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Выяснилось, что Кравченко в 2021 году вместе с должностными лицами компании «Военно-строительная компании» похитил несколько десятков миллионов рублей при выполнении ремонта казарм воинской части в Свердловской области.
Напомним, в 2022 году Сухов, Сергель и Кравченко украли 35 миллионов рублей при выполнении капитального ремонта военного госпиталя в Перми. Сухов уже арестован. Сергеля еще ищут.
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Элина Позднякова