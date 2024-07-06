В Одесской области прогремел мощный взрыв

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В Одесской области прозвучал мощный взрыв, об этом пишет Telegram-канал Readovka, ссылаясь на украинские СМИ.
В настоящий момент над портовым городом Южно поднимается крупный столб дыма.
По предварительный информации, Вооружённые силы РФ нанесли удар по военной инфраструктуре врага.
Напомним, ранее стало известно по повреждении энергетического объекта в Сумской области Украины. После сообщений о серии взрывов, военная администрация сообщила о перебоях в подаче энергоснабжения и о временном отключении воды. Какой именно объект получил повреждения и каким образом — украинские власти не уточнили.
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По предварительный информации, Вооружённые силы РФ нанесли удар по военной инфраструктуре врага.
Напомним, ранее стало известно по повреждении энергетического объекта в Сумской области Украины. После сообщений о серии взрывов, военная администрация сообщила о перебоях в подаче энергоснабжения и о временном отключении воды. Какой именно объект получил повреждения и каким образом — украинские власти не уточнили.
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Евгения Парфентьева