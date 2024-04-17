Коммерсантам, укравшим деньги у оборонного предприятия Подмосковья, дали 6 лет колонии

Двух директоров коммерческих предприятий, присвоивших более полумиллиарда рублей, выделенных из бюджета для одного из оборонных предприятий в Московской области, приговорили к шести годам лишения свободы, приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Подмосковью.