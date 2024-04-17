Коммерсантам, укравшим деньги у оборонного предприятия Подмосковья, дали 6 лет колонии

Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и МО
Двух директоров коммерческих предприятий, присвоивших более полумиллиарда рублей, выделенных из бюджета для одного из оборонных предприятий в Московской области, приговорили к шести годам лишения свободы, приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и Подмосковью.
«Следствие доказало, что генеральный директор АО «Практика Безопасности» Сергей Романов и руководитель компании «Холдинг Прогресс» Василий Шолохов, используя подложные документы о поставке стройматериалов, присвоили 550 млн рублей, выделенных на реконструкцию производственных мощностей для одного из подмосковных оборонных предприятий», — говорится в сообщении.Замоскворецкий суд вынес решение о признании обоих обвиняемых виновными в мошенничестве и назначил им наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и четырёх лет условно.
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