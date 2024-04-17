Мосгорсуд оставил под стражей ещё одного обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе»

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Московский городской суд оставил под стражей ещё одного обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что речь идёт об Алишере Касимове. Постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей осталось без изменений.
Двумя днями ранее Мосгорсуд признал законным арест члена семьи одного из террористов Аминчона Исломова*. До этого суд оставил под стражей отца и второго брата Исломова*, которые, по версии следствия, продали автомобиль непосредственным исполнителям теракта.
Также стало известно, что последний, двенадцатый, фигурант дела о теракте уроженец Таджикистана Шарипзода Мухаммад Зоир* обжаловал свой арест.
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*внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Двумя днями ранее Мосгорсуд признал законным арест члена семьи одного из террористов Аминчона Исломова*. До этого суд оставил под стражей отца и второго брата Исломова*, которые, по версии следствия, продали автомобиль непосредственным исполнителям теракта.
Также стало известно, что последний, двенадцатый, фигурант дела о теракте уроженец Таджикистана Шарипзода Мухаммад Зоир* обжаловал свой арест.
Читайте также:
Задержан новый фигурант по делу о теракте в «Крокусе»
Последний фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест
Глава МИД Таджикистана призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»
*внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова