Коммунальный портал: В Барнауле джип ушел под землю из-за порыва на водопроводе

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На паркинге у автоцентра в Барнауле под землю провалился джип. Сначала из-под днища авто забил коммунальный гейзер и распугал прохожих, а после образовалась яма, поглотившая внедорожник. Обошлось без пострадавших, машина пока остается на дне.
Причиной образования провала стали гидравлические испытания, сообщают РИА-Новости. В официальном комментарии от коммунальщиков указывается, что проверка сетей на прочность привела к «повреждению с выходом воды наружу и провалом грунта».
Сейчас место провала оградили, гейзер больше не бьет. На месте работают коммунальные службы и спецтехника.
Напомним, в России выросли тарифы за коммунальные услуги. Это произошло на фоне плановой индексации, которая началась с 1 июля 2024 года. Для жителей Московской области рост тарифов не превысил 15,6%.
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В Подмосковье с 1 июля изменились тарифы на коммунальные услуги
Сейчас место провала оградили, гейзер больше не бьет. На месте работают коммунальные службы и спецтехника.
Напомним, в России выросли тарифы за коммунальные услуги. Это произошло на фоне плановой индексации, которая началась с 1 июля 2024 года. Для жителей Московской области рост тарифов не превысил 15,6%.
Читайте также:
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В Подмосковье с 1 июля изменились тарифы на коммунальные услуги
Данил Пономарев