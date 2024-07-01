В Сибири инспектор ДПС задержал пьяного водителя, прыгнув к нему в машину

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В Красноярском крае задержали пьяного водителя, разъезжавшего на людном пляже, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Водитель в состоянии алкогольного опьянения разъезжал на людном пляже на берегу Тубинского залива в Красноярском крае.
Экипаж ДПС потребовал остановить машину, но водитель проигнорировал требования. Одному из полицейских удалось запрыгнуть в машину и остановить ее. Машиной управлял 29-летний мужчина в нетрезвом состоянии.
Он отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении водителя составлен ряд административных материалов. Ему назначен административный арест на пять суток. Ему также грозит лишение водительского удостоверения от полутора до двух лет и штраф более 30 тысяч рублей.
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«В дежурную часть МО МВД России «Минусинский» поступило сообщение о том, что по территории Потрошиловского бора на берегу Тубинского залива водитель с признаками опьянения совершает опасные маневры. Мои коллеги из Госавтоинспекции незамедлительно выехали на место. Сотрудники ДПС установили, что водитель, управляя транспортным средством Toyota Land Cruiser Prado, передвигается с высокой скоростью на пляже», — рассказала Ирина Волк.
Экипаж ДПС потребовал остановить машину, но водитель проигнорировал требования. Одному из полицейских удалось запрыгнуть в машину и остановить ее. Машиной управлял 29-летний мужчина в нетрезвом состоянии.
Он отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении водителя составлен ряд административных материалов. Ему назначен административный арест на пять суток. Ему также грозит лишение водительского удостоверения от полутора до двух лет и штраф более 30 тысяч рублей.
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Мира Полтева