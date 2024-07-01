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В Сибири инспектор ДПС задержал пьяного водителя, прыгнув к нему в машину

01 июля 2024, 15:03
Фото: istockphoto / BrianAJackson

Фото: istockphoto / BrianAJackson

В Красноярском крае задержали пьяного водителя, разъезжавшего на людном пляже, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Водитель в состоянии алкогольного опьянения разъезжал на людном пляже на берегу Тубинского залива в Красноярском крае.

«В дежурную часть МО МВД России «Минусинский» поступило сообщение о том, что по территории Потрошиловского бора на берегу Тубинского залива водитель с признаками опьянения совершает опасные маневры. Мои коллеги из Госавтоинспекции незамедлительно выехали на место. Сотрудники ДПС установили, что водитель, управляя транспортным средством Toyota Land Cruiser Prado, передвигается с высокой скоростью на пляже», — рассказала Ирина Волк.



Экипаж ДПС потребовал остановить машину, но водитель проигнорировал требования. Одному из полицейских удалось запрыгнуть в машину и остановить ее. Машиной управлял 29-летний мужчина в нетрезвом состоянии.

Он отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении водителя составлен ряд административных материалов. Ему назначен административный арест на пять суток. Ему также грозит лишение водительского удостоверения от полутора до двух лет и штраф более 30 тысяч рублей.

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В Санкт-Петербурге мигрант на машине сбил подростка
01 июля 2024, 15:22

Фото: istockphoto / Motortion

В Санкт-Петербурге мигрант на автомобиле сбил 16-летнюю школьницу, которая вышла из трамвая на тротуар, сообщили в «Фонтанке».
Водитель автомобиля Skoda Rapid сбил школьницу на проспекте Добролюбова.

«ДТП произошло накануне вечером. За рулем машины находился 26-летний гражданин Узбекистана. Подростка в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. У нее диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану головы. Мать пострадавшей девушки отметила, что та некоторое время не сможет ходить», — отметили в издании.

В отношении мужчины было составлено два административных протокола. За последние два года этого иностранца дважды привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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Муж задушил жену во время массажа и утопил в ванне в Санкт-Петербурге
01 июля 2024, 15:03

Фото: istockphoto/Viktoriia Hnatiuk

Муж задушил жену во время массажа и утопил в ванне в Парголово Выборгского района Петербурга. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Уточняется, что мужчина сам заявил в полицию о содеянном.
Он позвонил правоохранителям в пять часов утра, стражи порядка сразу прибыли на место. Злоумышленник пояснил полицейским, что делал супруге массаж среди ночи, а потом без всяких на то причин сдавил голову руками и задушил. После этого он отнес труп благоверной в ванну, наполнив ее и положил туда тело вниз лицом и затем ушел из квартиры.

Мужчину задержали. Как выяснилось, он был пьян. Житель Северной столицы ранее уже привлекался к уголовной ответственности, но его освободили по здоровью. После задержанный лежал в психстационаре. Тело убитой изучают эксперты.

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Полиция задержала четверых подозреваемых в похищении гражданина Италии в Москве
01 июля 2024, 14:59

Фото: istockphoto/Oleksandr Sadovenko

Правоохранители освободили 56-летнего итальянского бизнесмена, генерального директора крупнейшего европейского производителя технических газов SIAD Rus Стефано Гуидотти, похищенного в центре Москвы. Его похитители арестованы.
Заявление о пропаже итальянского бизнесмена поступило в полицию от его родных 28 июля, сообщает телеграм-канал Mash. Неизвестные схватили его на Садовой-Триумфальной улице в центре Москвы, посадили в BMW и увезли в неизвестном направлении.

Оперативники обнаружили автомобиль спустя два дня в Брянске. Мужчину освободили, четверо предполагаемых похитителей задержаны. Двое из них постоянно проживают в Дагестане, один — в Узбекистане. Все подозреваемые доставлены в ОМВД по Тверскому району столицы.

Гуидотти имеет двойное гражданство — России и Италии. Установлено, что незадолго до произошедшего у него произошел конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности. Поиски заказчика похищения продолжаются. Следственный комитет ходатайствует об аресте подозреваемых.

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В США молния ударила в 50 христиан
01 июля 2024, 14:45

Фото: istockphoto / Maksym Isachenko

В США молния попала в группу туристов, состоящую из 50 юных христиан.Об этом сообщило ведомство People.
После попадания молнии в туристов штата Юта семь человек были госпитализированы. Инцидент произошёл в четверг, 27 июня, недалеко от города Салина в округе Севир.

«Поход был организован мормонской Церковью Святых последних дней, в нем участвовали десятки юных христиан. Из-за кратковременной грозы в том районе образовалось много луж. В ходе похода в одного из молодых людей ударила молния, которая попала в землю рядом с ним. Около 50 человек почувствовали электрический разряд», — сказано в сообщении полиции округа.

Двоим пострадавшим понадобилась срочная помощь — их отправили в больницу на вертолете. Остальные были госпитализированы в общем порядке в другую клинику.

Врачи заявили, что жизни молодых людей ничего не угрожает.

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Появились подробности похищения представителя европейской компании в России
01 июля 2024, 14:31

Фото: istockphoto / Juleta Martirosyan

Следственный Комитет предъявил обвинения похитившим гендиректора SIAD Rus Гуидотти в Москве.
В Москве следователи предъявили обвинение четырем мужчинам в возрасте от 21 до 36 лет, которые похитили гендиректора российского представительства европейской компании SIAD Rus Cтефано Гуидотти.

«Мужчины проходят обвиняемыми по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом столицы об аресте мужчин. 28 июня фигуранты напали на Гуидотти около жилого дома на улице Садовой-Триумфальной. Угрожая пистолетом и применяя насилие, они затащили его в автомобиль, надели наручники и мешок на голову. Затем обвиняемые направились в Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали потерпевшего в течение суток», — рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Правоохранительные органы установили, что незадолго до похищения у мужчины возник конфликт с его конкурентом по коммерческой деятельности.

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В Одессе 17-летняя девушка застрелила из автомата десантника ВСУ
01 июля 2024, 14:04

Фото: istockphoto/N Rotteveel

В Одессе 17-летняя девушка случайно застрелила военнослужащего десантной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Инцидент произошёл на съёмной квартире.
Об этом сообщает украинское издание «Думская». По информации журналистов, две пары молодых людей вместе распивали алкоголь на съёмной квартире. В какой-то момент девушка взяла в руки автомат Калашникова, который друг потерпевшего не сдал по возвращении из командировки в зону боевых действий. Она рассматривала оружие, поворачивая его в руках, и случайно нажала на курок.

Раздался выстрел. От полученного ранения 23-летний десантник скончался. Девушку задержали. Украинская полиция приступила к досудебной проверке по факту причинения смерти по неосторожности.

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Пытаясь поплавать в Неве 44-летний россиянин попал под катер
01 июля 2024, 12:28

Фото: istockphoto / adandr

В Санкт-Петербурге 44-летний мужчина решил поплавать в Неве и попал под катер.
Происшествие произошло в районе Усть-Ижоры Колпинского района Санкт-Петербурга.

«Россиянин получил серьезные травмы. Его госпитализировали. Информации о его состоянии пока не поступало. Сотрудники транспортной полиции организовали проверку по факту несчастного случая», — говорится в сообщении 78.ru.

Ранее в Ростовской области лодка столкнулась с туристическим катером. В результате столкновения рулевой судна получил травмы, не совместимые с жизнью, а 31-летний пассажир сломал ребро и был доставлен в больницу.

Также в Сочи женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула в море. Она провела в воде всю ночь, но, к счастью, её удалось спасти.

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На памятнике Жукову в Тульской области снова появилась надпись «ГУР»
01 июля 2024, 11:50

Фото: istockphoto/blinow61

Надпись «ГУР» (Главное управление разведки Украины) вновь появилась на памятнике полководцу Георгию Жукову.
Как сообщает Baza, инцидент произошел под Тулой, когда 57-летний мужчина Сергей Л. подошел к монументу с баллончиком с краской. Нанеся буквы, злоумышленник хотел уйти, но его задержали стражи порядка. «Писатель» сопротивлялся, однако его все же привезли в отделение. Есть версия, что задержанного подговорили телефонные мошенники.

В начале прошлого месяца похожий инцидент произошел на Красной площади, однако там действовали две медсестры. Их «развели» в телефонном разговоре.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. В российском законодательстве применяются статьи, связанные с фейками о ВС РФ в зоне боевых действий и другие меры, направленные против провокаций.

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Названа причина инцидента с поездом «Иволга» в Подмосковье
Причиной разъединения вагонов поезда «Иволга» стал дефект сцепного устройства
01 июля 2024, 11:26

Фото: Медиасток

Причиной инцидента с поездом «Иволга» на D3 в Подмосковье стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства. Его поставщик будет оштрафован, а контроль качества вновь поступающих устройств будет усилен.
Об этом РИА Новости сообщили в «Трансмашхолдинге», являющимся производителем поездов «Иволга». Агентство напоминает, что инцидент случился 27 июня на МЦД-3. При отправлении электропоезда с платформы Кратово в Московской области между вагонами произошло произвольное расцепление. В результате происшествия никто не пострадал.

«Трансмашхолдинг» сформировал экспертную группу технических специалистов для выяснения причины аварии. На основании проверки было сделано заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства. К поставщику будут применены штрафные санкции.

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