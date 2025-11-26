Достижения.рф

Комнату для пыток обнаружили в подмосковном рехабе

Полиция обнаружила комнату пыток в реабилитационном центре Дедовска. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



По информации издания, в учреждении существовала особая камера. Туда помещали воспитанников за непослушание и нарушение установленных правил.

Также выяснилось, что сотрудники центра шли на хитрость, заставляя подростков улыбаться для фотосессий, чтобы отправлять «довольные» снимки родителям. Телефонные разговоры с семьёй строго контролировались. Подросткам разрешали говорить только пять минут по громкой связи.

Руководитель центра Анна Хоботова посещала учреждение ежемесячно, проводила тренинги и работала с так называемыми «дневниками чувств». Следствию предстоит выяснить, была ли она осведомлена о жестоких методах работы своих подчинённых.

Особую пикантность ситуации придаёт тот факт, что администратор центра Виталий Балабриков ранее имел проблемы с законом. Его дважды судили за хранение и распространение наркотических веществ.

