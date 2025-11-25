В США мать хотела «защитить» дочь от ковида и заморила ее голодом до смерти
В США мать заперла свою 14-летнюю дочь дома и лишала ее пищи, что привело к истощению и трагической смерти девочки. Об этом сообщает издание Mirror.
Женщина забрала ребенка из школы во время пандемии коронавируса, утверждая, что таким образом хочет защитить ее и пожилых родственников от заражения. Она намеревалась обучать девочку на дому, однако на практике ребенок почти не выходил за пределы квартиры.
Следственные органы установили, что за последние четыре года погибшая покидала дом всего дважды, не получала достаточного питания, а за несколько дней до своей смерти не могла даже передвигаться самостоятельно.
Обвинитель отметил, что мать осознавала потребности дочери, но сознательно игнорировала необходимость в уходе и пище.
Фигурантку привлекли к суду, она признала свою вину в смерти ребенка. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Вынесение приговора назначили на 25 февраля 2026 года.
