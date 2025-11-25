Напавшего на полицейских и охранников в ТЦ Москвы мигранта арестовали

25 ноября 2025, 22:26

Суд в Москве арестовал малолетнего мигранта за нападение на полицию и охрану

Фото: istockphoto/simpson33

Чертановский районный суд Москвы арестовал 16-летнего подростка, обвиняемого в нападении на охранника и полицейских. Об этом сообщило следственное управление столицы в своем Telegram-канале.