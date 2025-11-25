Достижения.рф

Напавшего на полицейских и охранников в ТЦ Москвы мигранта арестовали

Суд в Москве арестовал малолетнего мигранта за нападение на полицию и охрану
Фото: istockphoto/simpson33

Чертановский районный суд Москвы арестовал 16-летнего подростка, обвиняемого в нападении на охранника и полицейских. Об этом сообщило следственное управление столицы в своем Telegram-канале.



По версии следствия, юноша напал с ножом на охранника торгового центра на Ореховом бульваре после того, как тот сделал ему замечание. В результате пострадавший получил два удара.

На место происшествия прибыли полицейские, однако потребовались оперативно-розыскные мероприятия. При задержании фигурант ранил двоих правоохранителей.

Злоумышленника взяли 23 ноября, он дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0