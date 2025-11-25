Подмосковный рехаб для подростков превратился в пыточную

25 ноября 2025, 23:23

SHOT: 24 подростка насильно удерживали и истязали в подмосковном рехабе

Фото: istockphoto / Zeferli

Сотрудники подпольного реабилитационного центра в Дедовске создали невыносимые условия пребывания для несовершеннолетних. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.