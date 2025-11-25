Подмосковный рехаб для подростков превратился в пыточную
Сотрудники подпольного реабилитационного центра в Дедовске создали невыносимые условия пребывания для несовершеннолетних. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Нелегальное учреждение действовало под руководством Анны Хоботовой, позиционировавшей себя как детского психолога и правозащитника. В центре содержались подростки в возрасте от 11 до 17 лет. Родители, привлечённые обещаниями избавить детей от зависимостей, не подозревали о творящихся там бесчинствах.
После очередного акта насилия одного из подростков госпитализировали с тяжёлыми травмами и множественными ушибами. Медики незамедлительно проинформировали правоохранительные органы. В результате выяснилось, что в нечеловеческих условиях содержались 24 несовершеннолетних.
В ходе расследования полиция задержала администратор центра и его помощницу, принимавшую участие в истязаниях. В настоящий момент ведутся поиски остальных сотрудников, включая саму Хоботову.
