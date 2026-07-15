Компания мигрантов изнасиловала женщину на пляже до потери сознания
В Великобритании суд назначил беженцам из Египта и Ирана сроки за насилие над женщиной на пляже. Как сообщает Daily Mail, в день инцидента мигранты обходили бары и клубы в поисках жертв для изнасилования.
На набережной злоумышленники заметили пострадавшую, которая отошла от друзей и шаталась. Мужчины заговорили с ней, отвели на пляж и надругались: двое насиловали, третий снимал видео. Один из них плевал ей в рот и подстрекал других сделать то же самое. Женщина несколько раз теряла сознание.
После преступления иностранцы вернулись в отель и жарили мясо на барбекю. Полиция задержала их вскоре после этого. В ходе следствия мигранты лгали и перекладывали вину на переводчиков и адвокатов.
Все трое ранее подали документы на статус беженца, а один уже имел судимость на родине за убийство матери. Суд приговорил каждого из насильников к 21 году тюрьмы, оператора — к 18 годам. Вопрос депортации остаётся открытым.
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