Компания мигрантов изнасиловала женщину на пляже до потери сознания

15 июля 2026, 20:33

В Великобритании осудили троих иностранцев за изнасилование женщины на пляже

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

В Великобритании суд назначил беженцам из Египта и Ирана сроки за насилие над женщиной на пляже. Как сообщает Daily Mail, в день инцидента мигранты обходили бары и клубы в поисках жертв для изнасилования.