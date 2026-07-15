Мужчина вылил на бывшую избранницу кипяток после того, как попытался её поджечь

15 июля 2026, 17:42

В Великобритании суд назначил 4,5 года мужчине за обливание женщины кипятком

Фото: Istock/Antonistock

В Великобритании 32-летний мужчина был арестован после того, как облил женщину кипятком и пытался её поджечь. Об этом сообщает Daily Mirror.