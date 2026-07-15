Мужчина вылил на бывшую избранницу кипяток после того, как попытался её поджечь
В Великобритании 32-летний мужчина был арестован после того, как облил женщину кипятком и пытался её поджечь. Об этом сообщает Daily Mirror.
Установлено, что злоумышленник в маске проник в дом бывшей партнёрши, после чего в течение нескольких дней подвергал её издевательствам. В первый раз он облил женщину жидкостью с запахом бензина и, разыскивая зажигалку, угрожал поджогом.
На следующий день мужчина снова явился, вскипятил чайник, удерживал потерпевшую за шею и вылил кипяток ей на живот, вызвав ожоги первой степени. Спустя несколько недель, когда она вернулась домой, преступник вновь проник в её спальню, угрожал и обжёг ей спину горячим утюжком для волос.
Полученные травмы до сих пор ограничивают женщину в выполнении повседневных дел, а её эмоциональное состояние характеризуется чувством незащищённости. Мужчина же приговорён судом к 4,5 годам лишения свободы.
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