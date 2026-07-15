Осуждённый за убийство детей Ильназ Галявиев женился в колонии «Чёрный дельфин»

15 июля 2026, 19:11

Ильназ Галявиев (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

В колонии «Чёрный дельфин» заключил брак осуждённый за массовое убийство Ильназ Галявиев. Как сообщает Telegram-канал SHOT, его избранницей стала 18-летняя жительница Москвы.