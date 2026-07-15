Осуждённый за убийство детей Ильназ Галявиев женился в колонии «Чёрный дельфин»
В колонии «Чёрный дельфин» заключил брак осуждённый за массовое убийство Ильназ Галявиев. Как сообщает Telegram-канал SHOT, его избранницей стала 18-летняя жительница Москвы.
Супругой 25-летнего Галявиева, признанного виновным в гибели девяти человек, оказалась уроженка Ростовской области Диана К., работающая начинающим журналистом. Девушка впервые увидела осуждённого лично во время одного из судебных заседаний, после чего приехала к нему на свидание и приняла решение выйти замуж.
Регистрация брака состоялась в конце мая в исправительной колонии №6 города Соль-Илецк Оренбургской области. В соответствии с правилами учреждения супруги смогут встречаться не чаще одного раза в год.
Напомним, что нападение на гимназию Галявиев совершил в мае 2021 года. Бывший ученик школы открыл огонь из охотничьего ружья, в результате чего погибли семь детей и два учителя, ещё 24 человека пострадали.
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