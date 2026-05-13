В Екатеринбурге отчим-мигрант избил ребёнка, когда тот заступился за мать
В Екатеринбурге 12-летний мальчик получил травмы, заступившись за мать перед её 19-летним возлюбленным. Подробности приводит издание Е1.
Отец пострадавшего рассказал, что ему позвонили бывшая жена и её сожитель-мигрант. Они показали мужчине плачущего сына в крови. Родственник забрал ребёнка и отвёз в больницу. Врачи обнаружили у шестиклассника перелом носа и черепно-мозговую травму.
Выяснилось, что во время ссоры матери с сожителем сын заступился за неё. Оппонент предложил «выйти». Мальчик испугался и схватился за нож. Это привело к избиению ребёнка. Мать при этом якобы не заступалась.
Отец школьника обратился в полицию. В МВД проводят проверку. По словам родителя, это не первый случай агрессии: когда женщина с новым партнёром приехала забирать алименты, тот избил мужчину до потери сознания.
