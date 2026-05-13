В Москве на 65-м км МКАД столкнулись три грузовика, движение затруднено
Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», дорожно-транспортное происшествие случилось на 65-м километре МКАД. Авария произошла на внешней стороне кольцевой магистрали.
На месте ДТП уже работают оперативные службы города. Один из грузовиков перевернулся, а его груз рассыпался по проезжей части. Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты. Информация о пострадавших уточняется.
Движение транспорта в районе аварии затруднили обломки и разгрузка. Водители испытывают сложности при проезде этого участка. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы обращается к автомобилистам с просьбой выбирать пути объезда заранее.
