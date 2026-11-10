Компания мужчин схватила и изнасиловала сестер

10 ноября 2026, 15:12

В Индии задержали подозреваемых в изнасиловании двух сестер

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В индийском штате Бихар две сестры подверглись сексуальному насилию, когда отправились на поиски отца. Об этом сообщает theopenpress.in.