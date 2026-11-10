Компания мужчин схватила и изнасиловала сестер
В индийском штате Бихар две сестры подверглись сексуальному насилию, когда отправились на поиски отца. Об этом сообщает theopenpress.in.
Отец девушек задержался и не пришел домой в привычное время. Сестры отправились на его поиски, но примерно в полукилометре от дома встретили мужчин. По сведениям издания, нападавшие закрыли старшей девушке рот тканью. Младшая попыталась ей помочь, однако один из мужчин пригрозил ей пистолетом. После этого сестер отвели в безлюдное место и изнасиловали.
Дома пострадавшие рассказали о случившемся родственникам. Полиция возбудила уголовное дело и задержала двух подозреваемых. Правоохранители проверяют, снимали ли нападавшие происходившее на видео.
В семье пострадавших четверо дочерей и сын. Некоторое время назад умерла их мать. Старшей сестре пришлось оставить учебу и заняться домашним хозяйством. В этом году она поступила на программу бакалавриата.
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