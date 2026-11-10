Конфликт в метро Москвы закончился нападением на подростка: полиция задержала подозреваемого
На станции московского метро «ЦСКА» произошёл конфликт между двумя подростками, который закончился нападением. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По имеющейся информации, 17-летний молодой человек ударил 16-летнюю девушку ногой по голове. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. После происшествия правоохранители приступили к поиску нападавшего. Сотрудникам полиции удалось установить его личность с помощью записей камер видеонаблюдения.
Подозреваемого задержали на Таллиннской улице. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о побоях. В отношении 17-летнего юноши избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Обстоятельства конфликта, который произошёл между подростками на платформе станции, уточняются.
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